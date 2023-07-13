Yangın çıkınca 3'üncü kattan aşağı atladı: O anlar kamerada
Hindistan'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangından kaçmak isteyen bir kişi 3'üncü kattan aşağı atladı. AVM’nin önünde toplananlar binanın altına yatak, minder gibi yumuşak cisimler yerleştirip penceredekilere "Atla, atla" diye bağırmaya başladı. Camdan sarkan kişi bir süre sonra kendisini 3'üncü kattan aşağı bıraktı. Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, en az 5 kişi yaralandı.
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