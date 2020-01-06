Yangın küresel felaketin habercisi mi? (Avustralya'da 20 milyon futbol sahası kadar alan yandı)
Avustralya'da geçen hafta başlayan yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. 23 kişinin hayatını kaybettiği yangınlar 1500 evi de küle çevirdi. Peki yangın küresel felaketin habercisi mi? İTÜ Öğr. Üyesi Prof Dr. Mikdat Kadıoğlu, NTV canlı yayınında konuya ilişkin ayrıntıları anlattı.
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