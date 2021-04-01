Yangında mahsur kalan aile insan zinciriyle kurtarıldı

Fransa'nın Nantes kentinde bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan bir aile, insan zinciriyle kurtarıldı. Üçüncü katta 6 aylık bebekleriyle mahsur kalan genç çiftin yardımına mahalle sakinleri koştu. Apartmanın dışına tırmanarak insan zinciri oluşturan gençler, aile üyelerini tek tek aşağı taşıdı. Aileyi kurtaran ve çoğu göçmen olan gençlere onur nişanesi verilmesi için imza kampanyası başlatıldı. Olay gününden beri devam eden ‘La Bottiere kahramanları için Onur ve Tanınma’ adlı kampanyanın dilekçesi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a sunulacak.

NTV 01.04.2021 - 12:20 | Son Güncelleme : 01.04.2021 - 12:36

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