Yangında mahsur kalan aile insan zinciriyle kurtarıldı
Fransa'nın Nantes kentinde bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan bir aile, insan zinciriyle kurtarıldı. Üçüncü katta 6 aylık bebekleriyle mahsur kalan genç çiftin yardımına mahalle sakinleri koştu. Apartmanın dışına tırmanarak insan zinciri oluşturan gençler, aile üyelerini tek tek aşağı taşıdı. Aileyi kurtaran ve çoğu göçmen olan gençlere onur nişanesi verilmesi için imza kampanyası başlatıldı. Olay gününden beri devam eden ‘La Bottiere kahramanları için Onur ve Tanınma’ adlı kampanyanın dilekçesi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a sunulacak.
Abone ol
Paylaş
NTV 01.04.2021 - 12:20| Son Güncelleme : 01.04.2021 - 12:36
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.