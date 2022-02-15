Yangından kurtulmak için pencereden atladılar

İspanya’nın Barcelona kentinde bir otelde çıkan yangında mahsur kalanlar pencereden atlayarak kurtuldu. Çevredekilerin açtığı battaniye atlayan iki kişi hafif yaralandı. Otelde mahsur kanaların çoğu itfaiye merdiveniyle kurtarılırken yetkililer yaralanan 9 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 15.02.2022 - 15:33 | Son Güncelleme : 15.02.2022 - 15:52

DÜNYA HABERLERİ