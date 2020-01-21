Yangınlarla boğuşan Avustralya'da yürek burkan koala görüntüsü

Avustralya'daki orman yangınları sonrasında tahrip olmuş arazide tek başına sessizce, çaresizce oturan koalanın görüntüsü ülkede ve dünya medyasında geniş yer buldu. Kanguru Adası'nda yaşanan facianın ardından arazi adeta cehennemi bir yokoluşla karşıya kaldı. Adadaki canlıların sayısı belirgin düzeyde azaldı. (Dünyanın Haberi, NTV)

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