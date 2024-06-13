Yapay zeka kedilerin hizmetinde

Kediniz hasta ya da mutsuz mu? Japonya'da geliştirilen akıllı telefon uygulaması sayesinde kedilerin hasta ya da mutsuz olup olmadıkları tek bir fotoğrafla anlaşılabiliyor. 2023 yılında piyasaya sürülen uygulamanın şimdiye kadar 200 binden fazla kişi tarafından kullanıldığı belirtiliyor.
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