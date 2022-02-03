Yaralı mahkumlar hastaneye motorlarla taşındı

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da son 5 ayda 181 mahkumun öldüğü cezaevinde yine çatışma çıktı. Cezaevine asker ve polis sevk edilirken müdür görevden alındı. Mahkumlar yaralı arkadaşlarını motorlarla hastene içine kadar taşıdı. Guayaquil kentindeki hapishane ülkedeki ‘en kanlı cezaevi’ olarak biliniyor.
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Haberler 03.02.2022 - 11:02| Son Güncelleme : 03.02.2022 - 11:15
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