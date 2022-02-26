''Yaralıları aramaya devam ediyoruz''

Ukrayna'nın Başkenti Kiev'in güneybatısındaki Zhuliany Havaalanı yakınlarındaki yüksek katlı bir binaya füzenin isabet etmesi sonucu altı kişi yaralandı. İtfaiyeci Pietro Prokopov, "ağır hasarlı binadan 80 kişinin tahliye edildiğini ve yaralıları aramaya devam ettiklerini'' söyledi.
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