Yaralıyı kurtarmak isterken tepetaklak oldu

Çukura düşüp ayağını inciten adamı kurtarmaya çalışan yardım ekibi yanlış hesap yapınca az kalsın yeni bir kaza daha yaşanıyordu. Kurtarma ekibinden bir kişi, yaralı adamı kucaklayıp yukarı çıkarmaya hazırlandığı anda tepetaklak oldu. Ayağından bağlı olduğu iple baş aşağı halde kalan adam, kucağındaki yaralıyı da yere düşürdü. Neyse ki ikinci denemede ikisi de sağ sağlim yukarı çekildi.
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NTV 25.05.2021 - 10:10| Son Güncelleme : 25.05.2021 - 10:24
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