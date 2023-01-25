Yayaya çarpan TIR'ın peşini bırakmadı

Meksika'da bir kişi, yayaya çarpıp kaçan TIR'ın peşini bırakmadı ve aracın kapısında kilometrelerce yol gitti. TIR şoförü gişelerde durup görevlilere, kapıdaki adamın hırsız olduğunu söyleyerek gözaltına alınmasını istedi. Hem şoför ve de kapıdaki adam sorgulanınca gerçek anlaşıldı. Ciddi bir yaralanması olmadığı tespit edilen yayanın şikayetçi olmaması üzerine şoför serbest bırakıldı.
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