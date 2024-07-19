Yazılım sisteminde küresel sıkıntı | Bütün sistemler çöktü! Dünya genelinde siber saldırı mı başladı?
Dünya genelinde yazılım sistemlerinde önemli bir arıza yaşanıyor. ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sisteminde yaşanan arıza, pek çok sektörü etkiledi. Özelikle dünya genelindeki havalimanları, bankalar ve hastanelerde, şirketin internet üzerinden sunduğu hizmetlerde kesinti yaşanıyor. Tekno Hayat Program Yapımcısı Ahmet Can, konuya ilişkin ayrıntıları anlattı.
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