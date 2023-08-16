Yellen, günlerce konuşulan görüntüler hakkında ilk kez konuştu
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in geçen ay Çin ziyareti sırasında Çinli mevkidaşı ile selamlaşırken yaptığı hareketler gündem olmuştu. Yellen'in görüşme öncesi içinde halisünojenik etkileri olan "elini mavi gör" isimli bir mantar yemeği yediği ve mantarın etkisinin altında kaldığı iddia edilmişti. Janet Yellen, Çin'deki "sihirli mantar" deneyimini anlattı. Buradaki yemeği kendisinin organize etmediğini ve siparişe de kendisinin karar vermediğini anlatan Yellen, "Lezzetli bir mantar yemeği vardı. Bu mantarların halüsinojenik özellikleri olduğunun farkında değildim. Bunu daha sonra öğrendim" dedi.
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