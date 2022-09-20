Yemek yeme yarışmasında boğularak öldü

Meksika’da düzenlenen yemek yeme yarışmasında bir yarışmacı boğularak hayatını kaybetti. Tinum şehrinde yöresel bir yemek olan ‘Pozole’ yeme yarışmasına katılan 48 yaşındaki Hugo Ismael, fenalaşarak yere düştü. Hastaneye kaldırılan Ismael, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haberler - İHA 20.09.2022 - 09:52 | Son Güncelleme : 20.09.2022 - 10:01

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