Yemen’de binlerce kişi Gazze’ye destek gösterileri düzenlendi
Yemen'de, İsrail soykırımıyla karşı karşıya kalan Gazze Şeridi ile dayanışma amacıyla 14 kentte gösteri düzenlendi.
Binlerce Yemenli, başkent Sana'daki Es-Sebin Meydanı başta olmak üzere, El-Hudeyde, İbb ve Hacce'nin de aralarında bulunduğu 14 kentte 600 meydanda toplandı. Yemenliler, Filistin bayraklarının yanı sıra Yemen bayrakları açtı. Sana'daki gösteride Yemenliler, "Yemenlilerin saldırılara cevabı sebattır", "Trump'a söyleyin, saldırıların başarılı olmayacak", "Allah'ın emriyle çelişen bir emri kabul etmeyeceğiz", "Saldırılarla bizi boyunduruk altına alamayacaksınız" ve "Gazze ve Filistin, kıyamet gününe kadar sizin yanınızdayız" şeklinde sloganlar attı.
ABD'nin Hudeyde'de bulunan Ras İsa Limanı'na düzenlediği saldırı kınandı, Gösterilerle ilgili yapılan yazılı açıklamada, Yemen'in Gazze konusundaki kararlı duruşunun ve Filistin halkına desteğinin devam ettiği, belirtilerek "Ülkemize yönelik Amerikan saldırganlığı hiçbir hedefine ulaşamamıştır. Bunların en önemlisi, irademizi ve kararlılığımızı kıramaması olmuştur." ifadesi kullanıldı.
Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Hudeyde kentinde bulunan Ras İsa Limanı'na düzenlediği hava saldırısında 74 kişinin öldüğü, 171 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- İsrail
- Yemen
- Protesto