Yeni akım: Naruto koşusu

ABD'nin Nevada eyaletinde UFO'ların düştüğü iddia edilen bölgede canlı yayın yapan bir televizyon muhabiri, arkasından kollarını ters kaldırarak koşan adamı görünce epey şaşırdı. Bu genç adam daha sonra Amerika'da büyük bir şöhrete kavuştu. Bu tuhaf koşu şekli sosyal medyada fenomene dönüştü. Bu tip koşu, aslında, Japonların ünlü anime-çizgi film kahramanı Naruto'ya ait. Anime karakteri Naruto'nun koşusu, artık sosyal medyada moda akım. İşte o koşudan sosyal medyaya düşen görüntüler... (Dünyanın Haberi, NTV)