NTV

Yeni akım: Naruto koşusu
24.09.2019 - 17:56

ABD'nin Nevada eyaletinde UFO'ların düştüğü iddia edilen bölgede canlı yayın yapan bir televizyon muhabiri, arkasından kollarını ters kaldırarak koşan adamı görünce epey şaşırdı. Bu genç adam daha sonra Amerika'da büyük bir şöhrete kavuştu. Bu tuhaf koşu şekli sosyal medyada fenomene dönüştü. Bu tip koşu, aslında, Japonların ünlü anime-çizgi film kahramanı Naruto'ya ait. Anime karakteri Naruto'nun koşusu, artık sosyal medyada moda akım. İşte o koşudan sosyal medyaya düşen görüntüler... (Dünyanın Haberi, NTV)

Diğer Videolar

tümünü göster
ayı.jpg

Kanada'da iki ayı yol ortasında böyle kapıştı

 24.09.2019 - 17:54
192409-greta-thunberg,kt-jWiX6Gk2MuINUo9a6QQ.jpg

16 yasındaki iklim aktivisti: Benim çocukluğumu çaldınız

 24.09.2019 - 09:45
yunanistan turistler mağdur.jpg

Yunanistan'da 50 bin turist 'Thomas Cook' mağduru

 23.09.2019 - 19:02
kopek2.jpg

Bakıcıları olan polislerle birlikte törene katıldılar

 23.09.2019 - 16:29

Öneriler

NTV VİDEO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP