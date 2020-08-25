Yıkım sırasında hesaplama hatası yapılınca...

Brezilyada eski bir su deposunun imhası sırasında büyük bir hesap hatası yapıldığı ortaya çıktı... Normalde kendi temeli üzerine çökmesi beklenen ve o şekilde kolonları kesilen su deposu hemen yanındaki evin ve çevredeki bir bahçenin üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede yaşayanlar, tahribattan büyük zarar gördüklerini belirtip müteahhit firmadan şikayetçi oldular.
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NTV 25.08.2020 - 14:35| Son Güncelleme : 25.08.2020 - 15:06
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