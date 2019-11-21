'Yıldırım'ın uçağı teğet geçtiği anlar kamerada

Yeni Zelanda'da Christchurch Uluslararası Havalimanı'nda Emirates Havayolları'na ait bir yolcu uçağının çok yakınına yıldırım düştü. Pistte bekleyen uçağın çok yakınına isabet eden yıldırım, havalimanı çalışanlarının cep telefonu kameralarına yansıdı. Çalışanlar tam o anlarda uçağı kötü hava koşulları nedeniyle hangara çekip çekmemeyi değerlendiriyordu. Yıldırım direkt olarak uçağa düşmediği için hasar oluşmadı. Yolcu ve mürettabatın durumunun iyi olduğu açıklandı.

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