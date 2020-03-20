Yoğun bakımdaki coronalı hasta uyardı: Sigarayı derhal bırakın, ciğerlerinize ihtiyacınız olacak
"Ciğerlerimde cam varmış gibi..." Bu sözler corona virüs tedavisi gören bir hastaya ait. İngiltere'de yaşayan 39 yaşındaki Tara Jane Langston, corona virüs tedavisi gördüğü hastaneden yaptığı paylaşımda, yaşadığı sıkıntıları anlattı. Virüsten korunmak için gereken tüm önlemleri uygulamanın önemine dikkat çeken Langston, "Nefes almak, hayata dönmek ve çevrenize zarar vermek istemiyorsanız uyarıları dikkate alın", dedi. Langston'ın bir uyarısı daha vardı, "Sigara içiyorsanız hemen bırakın çünkü ciğerlerinize ihtiyacınız olacak" şeklinde konuştu. (Dünyanın Haberi, NTV)
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20.03.2020 - 16:47| Son Güncelleme : 20.03.2020 - 16:59
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