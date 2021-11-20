Yola saçılan paraları toplamak için birbirleriyle yarıştılar
ABD'nin Güney California eyaletindeki bir otoyolda seyir halinde zırhlı araçtan yola çanta dolusu nakit para saçıldı. Paraları gören sürücüler, akan trafiğe rağmen araçlarını park edip paraları toplamaya başladı. Trafiğin durduğu yolda para toplayanlar birbiriyle yarıştı.
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