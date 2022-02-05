Hindistan'ın Kalküta kentinde lastiği patlayarak savrulan otobüsün camından yola düşen yolcular, devrilen otobüsün altında kaldı. Facianın eşiğinden dönülen olayda 27 kişi yaralandı. Otobüsün şoförü olay yerinden kaçarken, otobüste 50 kişi olduğu öğrenildi. Batı Bengal Ulaştırma Bakanı Firhad Hakim, trafiğe çıkmaya elverişli olmayan otobüslere el konulması talimatını verdi.
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