Yüksek gerilim hattı araçların üzerine devrildi

ABD’nin Ohio eyaletinde seyir halindeki bir vinç, yol kenarındaki elektrik telleirne takıldı. Vinç trafikte ilerlemeye devam edince tellerin bağlı olduğu yüksek gerilim hattı araçların üzerine yıkıldı. Yıkılan hat, şans eseri, bir aracın hemen arkasına düştü.
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ntv.com.tr 25.04.2021 - 10:27| Son Güncelleme : 25.04.2021 - 10:50
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