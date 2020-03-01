Yunan askerinden mültecilere sert müdahale

Yunanistan'ın asker ve polisleri, geçişlere kapalı tutulan Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bulunan göçmenlere gaz bombası ile müdahale etti. Tel örgülerin Türkiye tarafındaki arazide günlerdir bekleyen göçmenler, atılan gaz bombası nedeniyle bulundukları bölgeden kaçtı. Özellikle kadın ve çocuklar, atılan gazlardan olumsuz etkilenirken, nefes almakta güçlük çekti. O anlar böyle kaydedildi.

01.03.2020 - 16:56 | Son Güncelleme : 01.03.2020 - 17:04

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER