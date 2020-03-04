Yunan askerinin açtığı ateş sonucu bazı mülteci yaralandı
Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen mültecilere Yunan askerince ateş açıldı, bazıları yaralandı. Tampon bölgenin yakınındaki arazide bekleyen mültecilere Yunan askerince ateş açıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. O anlar böyle kaydedildi.
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04.03.2020 - 12:31| Son Güncelleme : 04.03.2020 - 12:49
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