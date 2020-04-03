Yunan gemisine virüs karantinası (Gemide 160 Türk)
Çeşme'den 7 Mart'ta yola çıkan ve 120 yolcusunda virüs tespit edilen Yunan gemisinin Pire açıklarındaki bekleyişi sürüyor. Gemide 383 kişi bulunuyor. Bunlardan 160'ı Türk. Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin gemiyle ilgili son bilgileri NTV yayında anlattı.
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NTV Haber 03.04.2020 - 03:25| Son Güncelleme : 03.04.2020 - 03:32
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