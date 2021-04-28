Yunan medyasında Aksungur korkusu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen ve geçtiğimiz gün test atışları sırasında 30 kilometreden hedefi vuran Aksungur SİHA Yunan medyasında geniş yer buldu. Canlı yayında Aksungur’un özelliklerini anlatan Yunan spiker, “Türkiye'nin silahları artık kafamızı karıştırıyor çünkü her ay yeni bir silah üretileceğini duyuruyorlar. Onları dikkatlice izlemeliyiz” dedi.
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NTV 28.04.2021 - 13:45| Son Güncelleme : 28.04.2021 - 13:57
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