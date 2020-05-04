Yunanistan 42 gün sonra sokağa çıkıyor

Yunanistan normalleşme sürecinde ilk adımı atıyor. Ülkede sokağa çıkma yasağı kalkıyor. Peki Yunanistan'da hayat ne kadar normale dönecek? Sokağa çıkma yasağının kalkmasından sonra yaşanacakları NTV Atina muhabiri Derya Özcan anlattı.
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NTV Haber 04.05.2020 - 01:15| Son Güncelleme : 04.05.2020 - 01:42
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