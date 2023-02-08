Yunanistan devlet kanalı ERT, bültenini Türkçe şarkıyla açtı
Türkiye'nin yardım çağrısını duyan ve mücadeleye el veren ülkelerden biri de Yunanistan... Yunanistan'dan gelen ekipler, canla başla kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Yunanistan devlet televizyonu ERT de bu sabah haber bültenini deprem bölgesinden görüntülerle açtı. Ve o görüntüler, Şevval Sam'ın sesinden ''Ben Seni Sevduğumi'' şarkısıyla aktarıldı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.