Yunanistan göçmenleri ölüme attı

Denizin ortasında ölüme terk edilen göçmenlerin yardımına, Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Yunan Sahil Güvenlik görevlileri, göçmenleri taşıyan botu kesti. Ardından botu Türk kara sularına geri itti. Toplam 35 kişi kurtarıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen 4 kişi için de aramalar sürüyor.
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NTV 29.06.2020 - 13:28| Son Güncelleme : 29.06.2020 - 16:00
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