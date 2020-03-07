Yunanistan sığınmacıları ölüme terk etti

Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen sığınmacılar, Yunan sahil güvenliği tarafından Ege denizin ortasında ölüme terk edildi. Aralarında çocukların da olduğu onlarca kişi, Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

NTV 07.03.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 07.03.2020 - 10:46

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