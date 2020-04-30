Yunanistan, temmuzda turist kabul etmeye hazırlanıyor
Virüsle mücadelede diğer Avrupa ülkelerine göre daha başarılı olan Yunanistan, temmuz ayında turizm sezonunu açma hazırlığında. Ancak sınırlı sayıda ülkeden turist kabul edilmesi söz konusu. Plajlardaysa sosyal mesafe kuralının uygulanmasının önemine dikkat çekiliyor.
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NTV 30.04.2020 - 14:22| Son Güncelleme : 30.04.2020 - 15:12
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