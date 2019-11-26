Yunanistan'da fırtına felaketi

Yunanistan'da başkent Atina'nın batısında etkili olan fırtınada yüzlerce ev su altında kaldı. Suyun çekilmesiyle fırtınanın verdiği zarar gün yüzüne çıktı. Felaketin ardından ekipler, iş makineleriyle temizleme çalışmalarına başladı. Selin sürüklediği araçlar büyük hasar gördü.

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