Yunanistan’da iyimser tablo

Yunanistan'da halkın sevgisini kazanan ama her fırsatta «evde kalın» çağrısını yenileyen ve Paskalya haftasında bu kurala uymanın kritik önem taşıdığına vurgu yapan Hardalias için Kerkiralı (Corfu Adası) sanatçılar bir şarkı hazırladı. (NTV Temsilcisi Derya Özcan)
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NTV Haber 16.04.2020 - 12:11| Son Güncelleme : 16.04.2020 - 12:44
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