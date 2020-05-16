Yunanistan'da korkutan görüntü: Halk açıldığı ilk gün plajlara akın etti

Yunanistan normalleşme adımları kapsamında plajları bugün açtı. İlk günde ortaya çıkan görüntü düşündürücü oldu. Aslında ülkede plajların açılması için 1 Haziran tarihi öngörülüyordu. Ancak sıcak hava nedeniyle, iki hafta erkene çekildi. Yunanistan'da yarın da kiliselerin ayin için açılması bekleniyor.

16.05.2020 - 12:00 | Son Güncelleme : 16.05.2020 - 12:14

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER