Yunanistan'da korkutan görüntü: Halk açıldığı ilk gün plajlara akın etti
Yunanistan normalleşme adımları kapsamında plajları bugün açtı. İlk günde ortaya çıkan görüntü düşündürücü oldu. Aslında ülkede plajların açılması için 1 Haziran tarihi öngörülüyordu. Ancak sıcak hava nedeniyle, iki hafta erkene çekildi. Yunanistan'da yarın da kiliselerin ayin için açılması bekleniyor.
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16.05.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 16.05.2020 - 12:14
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