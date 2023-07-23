Yunanistan'da yangınla mücadele: Rodos Adası'nda 3 bin 500 kişiye tahliye
Yunanistan'ın Türkiye'ye yalnızca 400 km uzaklıkta bulunan Rodos adasında çıkan orman yangınları, adanın büyük bir bölümünü sarmış durumda. Turistler ve yerel halk yangınla mücadele ediyor, ancak şiddetli rüzgarlar yangının hızla yayılmasına neden oluyor. Yaklaşık 3 bin 500 kişi evlerinden ve otellerinden tahliye edilirken, hava koşullarının daha kötüleşebileceği tahmin ediliyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Orman Yangını
- Sıcak Hava
- Yunanistan