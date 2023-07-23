Yunanistan'da yangınla mücadele: Rodos Adası'nda 30 bin kişiye tahliye
Yunanistan'ın Türkiye'ye yalnızca 400 km uzaklıkta bulunan Rodos adasında çıkan orman yangınları, adanın büyük bir bölümünü sardı. Turistler ve yerel halk yangınla mücadele ediyor, ancak şiddetli rüzgarlar yangının hızla yayılmasına neden oluyor. Yaklaşık 30 bin kişi evlerinden ve otellerinden tahliye edilirken, hava koşullarının daha kötüleşebileceği tahmin ediliyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Orman Yangını
- Sıcak Hava
- Yunanistan