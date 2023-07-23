Yunanistan'da yangınla mücadele: Rodos Adası'nda en az 2 bin kişi tahliye edildi
Yunanistan'a orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yunan itfaiyesinden yapılan günlük bilgilendirmede, Rodos adasındaki yangın nedeniyle 2 bin kişinin tahliye edildiği ifade edildi. Meteorologlar, Yunanistan'daki birçok şehirde sıcaklıkların 45 dereceye ulaşmasını beklediklerini açıklayarak halkı orman yangınları konusunda uyardı. Yunanistan'da sıcaklıkların ay sonuna kadar sürmesi bekleniyor.
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