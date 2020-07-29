Yürürken çöken kaldırımın altında kaldılar

Çin'de kaldırımda yürüyen iki kadın birden çöken yolun altında kalıyor... Neyse ki, kadınların sağlık durumu iyi... Beklenmedik çöküşü hafif sıyrıklarla atlatan kadınlar elbette şaşkın... Güvenlik kamerasına takılan görüntünün korkutucu olduğu kesin. Yetkililer, bu tür ani çökmelerin son dönemde yaşanan "seller nedeniyle zeminin aşınması" olarak açıkladı.

NTV 29.07.2020 - 15:25 | Son Güncelleme : 29.07.2020 - 15:41

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