Yüzlerce drone ile 'Maske Takın' mesajı

Güney Kore'de coronavirüsle mücadelede halka mesaj vermek için renkli bir gösteri düzenlendi. Gökyüzünü aydınlatan yüzlerce drone ile fiziksel mesafe ve maske takma uyarısı yapıldı. Sağlık çalışanları da unutulmadı.
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NTV 07.07.2020 - 13:17| Son Güncelleme : 07.07.2020 - 13:26
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