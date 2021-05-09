Yüzlerce drone ölen Sovyet askerleri için havalandı

Rusya’da 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları öncesinde 2. Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden Sovyet askerleri anıldı. Yüzlerce drone gökyüzünde, savaşla ilgili semboller ve Sovyetler Birliği bayrağını oluşturdu. En yoğun alkışı ise dev barış güvercini aldı.

NTV 09.05.2021 - 09:47 | Son Güncelleme : 09.05.2021 - 09:58

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