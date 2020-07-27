Zaman Makinesi... '' "Bizi öldürmelerine izin vermeyin"...
Savaşın tüm çirkinliğine inat, güzelliğe övgü bir direniş masalıydı...1993 yılında modern tarihin en uzun kuşatmasında Saraybosna'da bir güzellik yarışması düzenlendi. Bombalar altında düzenlenen yarışmada Bosnalı genç kızlar tüm dünyayı etkileyen bir pankartla sahneye çıktı, "Bizi öldürmelerine izin vermeyin"...
Abone ol
Paylaş
NTV 27.07.2020 - 16:20| Son Güncelleme : 27.07.2020 - 16:38
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.