Zaman Makinesi... '' "Bizi öldürmelerine izin vermeyin"...

Savaşın tüm çirkinliğine inat, güzelliğe övgü bir direniş masalıydı...1993 yılında modern tarihin en uzun kuşatmasında Saraybosna'da bir güzellik yarışması düzenlendi. Bombalar altında düzenlenen yarışmada Bosnalı genç kızlar tüm dünyayı etkileyen bir pankartla sahneye çıktı, "Bizi öldürmelerine izin vermeyin"...

NTV 27.07.2020 - 16:20 | Son Güncelleme : 27.07.2020 - 16:38

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