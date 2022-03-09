Zelenski: ABD Başkanı dünyaya en güçlü sinyali verdi
ABD ve Birleşik Krallık, Rusya’dan enerji ithalatına yasak getirme kararı aldı. ABD Başkanı Joe Biden, tarihi kararı ‘‘Rusya’nın savaşını finanse etmeyeceğiz’’ sözleriyle duyurdu. Bu kararın ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ‘‘ABD Başkanı Biden’a şahsen minnettarım. Dünyaya en güçlü sinyali verdi’’ diyerek Biden’a teşekkür etti.
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