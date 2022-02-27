Zelenski müzakere için Belarus’u reddetti, İstanbul’u önerdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya’nın müzakereler için Belarus teklifini reddetti. Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte’yi önerdi. Ayrıntıları Odessa’da bulunan NTV ekibinden Burak Özcan aktardı.

Haberler - NTV 27.02.2022 - 11:23 | Son Güncelleme : 27.02.2022 - 12:11

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