Zelenski saldırının görüntülerini paylaştı: Rusya vahşice bombalıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından, Zaporijyada bir binanın Rus füzesiyle vurulduğu anların görüntülerini patlaştı. Zelenski mesajında Rusya şehri vahşice bombalıyor. Sıradan insanların ve çocukların yaşadığı yerleşim bölgelerine ateş açılıyor. Bu, ‘sıradan bir gün’ olmamalı. Rus terörünü daha hızlı yenmek için dünyanın daha fazla birliğe ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

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