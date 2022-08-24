Zelenski’den Rus tankları önünde bağımsızlık günü mesajı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna’nın Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını kazanmasının 31’inci yıl dönümünde ulusa seslendi. Başkent Kiev’e götürülen imha edilen Rus tankları önünde konuşan Zelenski, ‘‘Düşman teçhizatı Kiev’in merkezinde sadece bu şekilde var olabilir’’ dedi. Zelenski Savaşta 6’ıncı ay geride kalırken Kırım ve Donbas’ı geri alacaklarını söyledi.
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