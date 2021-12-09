Zoom’dan 900 çalışanı kovan CEO özür diledi

900 kişinin Zoom toplantısıyla kovulduğu Better.com’da deprem sürüyor. Şirketin üst düzey yöneticilerinden istifa geldi, CEO Vishal Garg tepkiler üzerine özür diledi. Kovulan 900 çalışandan biri olan Christian Chapman, verdiği bir röportajda o anları anlatarak hayalkırıklığını dile getirdi.

Haberler - NTV 09.12.2021 - 16:17 | Son Güncelleme : 09.12.2021 - 16:28

DÜNYA HABERLERİ