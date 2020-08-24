8 ve 12. sınıflar corona virüs önlemleri ile okullarına döndü

Okul yöneticileri ve öğretmenler bugün okullara döndü. Mesleki çalışmalar yüz yüze yapılacak. Diğer yandan 8 ve 12. sınıfların, bugün itibarıyla sınav hazırlık programları kapsamında yüz yüze kursları başladı. Bu kurslarda eğitim hangi şartlarda yapılacak, ne kadar sürecek? NTV ekibinden Yağız Şenkal örnek bir okuldan aktardı.

NTV Haber 24.08.2020 - 12:20 | Son Güncelleme : 24.08.2020 - 12:36

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