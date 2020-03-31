Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı, gerçekleşecek ''kişiye özel'' sınavı NTV'de anlattı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları, 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde internet tabanlı ortamlarda yapılacak. Bu kapsamda kişiye özel sınav yapılacağı da biliniyor. Anadolu Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı NTV ekranında uzaktan sınava ilişkin detayları aktardı.
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ntv.com.tr 31.03.2020 - 10:32| Son Güncelleme : 31.03.2020 - 11:53
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