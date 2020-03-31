Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı, gerçekleşecek ''kişiye özel'' sınavı NTV'de anlattı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları, 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde internet tabanlı ortamlarda yapılacak. Bu kapsamda kişiye özel sınav yapılacağı da biliniyor. Anadolu Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı NTV ekranında uzaktan sınava ilişkin detayları aktardı.

ntv.com.tr 31.03.2020 - 10:32 | Son Güncelleme : 31.03.2020 - 11:53

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