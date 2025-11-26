Ara tatil kaldırılacak mı? Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama

26.11.2025 16:13

NTV - Haber Merkezi

Okullarda ara tatil kalkacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, velilerden çok talep geldiğini söyledi. Sonbahar ve ilkbaharda yapılan ara tatillere ilişkin yeni bir değerlendirme yapacaklarını açıkladı.