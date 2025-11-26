Ara tatil kaldırılacak mı? Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama
26.11.2025 16:13
NTV - Haber Merkezi
Okullarda ara tatil kalkacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, velilerden çok talep geldiğini söyledi. Sonbahar ve ilkbaharda yapılan ara tatillere ilişkin yeni bir değerlendirme yapacaklarını açıkladı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.