Bakan Selçuk, Star Haber'e konuk oldu: LGS 20 Haziran'da yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Star Haber'de Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk, velilerin merak ettiği bir konuyu netleştirdi; LGS'nin 20 Haziran'da yapılacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanı'nın maske konusunda da uyarısı vardı. "Öğrencilerin sınav için maske getirmesine gerek yok, okullarda dağıtılacak" dedi.

NTV 16.06.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 16.06.2020 - 09:27

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