Bir özel okul krizi daha

Doğa Kolejinde yaşanan ekonomik sorunlardan sonra, bir okuldan daha benzer sesler yükseldi. İstanbul Kartaldaki köklü bir kolejde 14 aydır süren ekonomik sıkıntılar sonrası, öğretmenler dersleri boykot etmeye başladı. Yönetimden cevap alamayan veliler ise İl Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek dilekçe verdi.
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